Ukraine tritt schneller der EU bei als der NATO

Selenskyj bestätigt Operation in Belgorod

Gleichzeitig versucht die ukrainische Armee offenbar in einer weiteren Grenzregion des Feindes Fuß zu fassen. Denn in den vergangenen Wochen haben sich die Meldungen über Vorstöße in Belgorod gehäuft. Nun bestätigte Präsident Wolodymyr Selenskyj indirekt die Operation: „Wir führen aktive Operationen in den Grenzregionen auf dem Gebiet des Feindes aus.“ Es war die erste offizielle Bestätigung dazu von ihm. „Der Krieg muss dorthin zurückkehren, woher er gekommen ist“, erklärte er.