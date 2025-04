Großer Ansturm! Alle genießen den Radmarathon

Es darf wieder geradelt werden – und das gemütlich mit viel Spaß oder natürlich auch mit dem gewissen Ehrgeiz. Beim 13. ARBÖ Radmarathon in den Kärntner Nockbergen ist alles möglich. „Seit Jahren ist das Event ein Magnet für die Sportler jeder Kategorie“, berichtet Organisator Norbert Unterköfler: „Wir haben nur an den drei Anstiegen eine Zeitmessung – so können die Fahrer bei den Abfahrten das Panorama so richtig genießen und gleichzeitig ihr Bestes geben.“ Außerdem gibt es dadurch automatisch keine Tempobolzerei auf den schnellen Abfahrten.