„Die Ladies werden über die Nockberge getragen“

Was das bedeutet? Es gibt zahlreiche Extras, um den Marathon für die Damen noch reizvoller zu gestalten. So ist der Anmeldepreis von 39 € ein echtes Schnäppchen, dazu ist ein eigener Startblock reserviert. Am Freitag wartet zudem ein „Genussrollen“ über 60 km mit Kaffeepause – sowie ein exklusives Hotelpaket fürs Wochenende. „Immer mehr Damen setzen sich aufs Rennrad. Das wollen wir unterstützen“, so Unterköfler.