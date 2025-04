Wichtige S-Bahnlinie für 2 Monate gesperrt!

Zwischen den Stationen Hernals und Handelskai entfallen in der ersten Bauphase von Montag, 28. April bis Donnerstag, 12. Juni alle Züge in beiden Richtungen. In der zweiten Phase können von Donnerstag, 12. Juni, bis Montag, 23. Juni, nur im Abschnitt Heiligenstadt-Handelskai in beide Richtungen keine Züge fahren.