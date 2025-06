Mann (28) von Jugendlichen brutal niedergetreten

Brutaler Gewaltausbruch in Wien-Favoriten! In der Nacht auf Sonntag wurde ein 28-jähriger Mann bei einem Kebabstand in der Nähe der Laxenburger Straße Opfer einer grausamen Attacke: Vier Jugendliche sollen den Wiener zu Boden geschlagen und danach noch am Boden liegend auf ihn eingetreten haben!