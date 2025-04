Wien-Wahl: Grüne laut Umfragen vor ÖVP und NEOS

Immer mehr Plakate verunstaltet

Seit Wochen sind die Plakate der einzelnen Parteien in Wien omnipräsent. Viele wurden mit Parolen beschmiert, mit Stickern beklebt oder gleich abgerissen. Das Institut für Graffiti-Forschung teilte am Montag mit, dass es heuer so viele Verunstaltungen gebe wie noch nie. Es stellte fest, dass vor allem FPÖ- und HC-Strache-Plakate betroffen sind. Bei den Blauen war dabei das Spiel mit dem Namen des Kandidaten Dominik Nepp weitverbreitet zu finden, also etwa eine Umrandung des Nachnamens oder ein Austausch des ersten Buchstabens.