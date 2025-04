„Gregor ist jetzt von Gott heimgerufen worden“

Begräbnis ab 30. April

Schon längere Zeit hatte der angesehene Seelsorger, der das Kloster zur Blüte geführt hatte, an Krebs gelitten. Jetzt schloss der 82-Jährige im Kreise seiner für ihn betenden Mitbrüder und nach dem Empfang der Heiligen Sakramente für immer die Augen. Zu den Höhepunkten es umsichtigen Wirkens zählt der Besuch von Papst Benedikt XVI. im Jahr 2007, bei dem der Heilige Vater die dortige Universität zu einer Hochschule päpstlichen Rechtes erhob. In die Ewigkeit klingen auch die CDs seiner Mönche. Denn deren Gregorianischen Choräle wurden ein Welterfolg. Der Altabt wird am 30. April am Heiligenkreuzer Ortsfriedhof zur ewigen Ruhe gebettet.“