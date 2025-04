Bluttat in Hessen: Zwei Verdächtige festgenommen

Nach den tödlichen Schüssen am Samstag im deutschen Bad Nauheim in Hessen wurden am Ostersonntag zwei Verdächtige gefasst, wie die Polizei am Montag bekanntgab. Bei den beiden Opfern handelt es sich um einen Schwiegervater und dessen Schwiegersohn mit türkischer Staatsbürgerschaft. Der Schütze ist nach wie vor auf der Flucht.