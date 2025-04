Nach Bluttat: Kind ruft verzweifelt nach Papa

Nach den tödlichen Schüssen am Samstag im deutschen Hessen haben die Ermittler mitgeteilt, um wen es sich bei den Opfern handelt: Einen Schwiegervater und dessen Schwiegersohn. Nach Angaben von Zeugen brach ein Kind am Tatort in Tränen aus und rief nach seinem Vater. Viele Fragen um die Identität des Täters und das Motiv sind allerdings noch offen.