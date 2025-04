„Ein Bier mit Leonore“: Gewessler geht auf Tour

Klima- und Umweltschutz weiter im Fokus

Am Grünen Markenkern rüttelt Gewessler nicht. „Wenn die Grünen nicht vor dem Klima- und Umweltschutz stehen, dann fährt der Abrissbagger nicht nur durch die Lobau, sondern durch die Unterstützung, die die Menschen in unserem Land haben, damit sie tatsächlich Klimaschutz machen können.“ Allerdings lebe man heute aber in ganz anderen Zeiten als 2019, als – vor Corona und dem Ukraine-Krieg – das Gefühl vorgeherrscht habe, „die Zukunft wird grün und die Zukunft gehört den Grünen“.