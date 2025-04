Osterfeuer erhellten den Lungauer Himmel

Eigenen Kinder-Turm aufgestapelt

Am Karfreitag wurde traditionell das Kreuz auf den neun Meter hohen Osterfeuer-Turm gehievt. Am Ende sollte das Osterfeuer mehr als zwölf Meter in die Höhe ragen. Gemeinsam mit dem kleinen Kinder-Turm, der mancherorts eigens für die Kleinen aufgestapelt wird, und unzähligen weiteren Feuern erleuchtete es am Abend schließlich den Abendhimmel über dem Lungau.