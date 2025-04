Hofft Wiens FPÖ noch auf den „nassen Fetzen“?

In der Politik gibt es mehr Unwägbarkeiten als Gewissheiten. Unwägbar meist, welche Mehrheiten bei und vor allem nach Wahlen möglich sind. Viele Monate lang fragte man sich, ob sich ein Kanzler Kickl ausgeht. Dann schien eine Mehrheit gemeinsam mit der ÖVP in diesem Winter plötzlich in Griffweite – aber eben nur beinahe. Und so wurde aus dem selbst proklamierten „Volkskanzler“ Kickl ein „Doch-nicht-Kanzler“.