Warum wir uns nicht trauen, einfach nur zu sein

„Ich muss nicht alles mitmachen“

Sie schreiben, dass man das Nein-Sagen lernen muss. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, wir leben in einer Gesellschaft, in der ohnehin jeder nur mehr auf sich selbst schaut. Wollen wir wirklich in so einer Welt leben?

Wenn man „Nein“ nur als Verneinung und Abgrenzung versteht, hat man das Prinzip nicht verstanden. Nein-Sagen wird oft mit Verweigerung verwechselt – das ist falsch. „Nichts machen müssen“ bedeutet nicht, sich dem Leben zu entziehen, sondern sich mitten hineinzubegeben. DA SEIN. Es richtet sich an hochaktive Menschen. Es bedeutet aber auch: Ich muss nicht alles mitmachen, nicht jedem Trend hinterherlaufen.