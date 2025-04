Habemus Papam: Christenheit ist längst woanders

ANDERERSEITS scheint die katholische Kirche mit ihrem Zentrum in Europa und im Vatikan auch vor einem grundlegenden Wandel zu stehen. Und vielleicht ist der Argentinier Bergoglio der letzte Papst mit europäischen Wurzeln. Das Zentrum der Christenheit ist nämlich längst nicht mehr in Europa, und der nächste Pontifex müsste eigentlich ein Schwarzafrikaner oder jedenfalls ein Kardinal aus der Dritten Welt sein. Und nachdem auch der „Stellvertreter Gottes auf Erden“, was der Papst ja nach katholischem Selbstverständnis ist, nicht unsterblich ist, wird sich diese Frage wohl schon sehr bald stellen.