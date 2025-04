Ein Schloss als Sinnbild einer idealen Welt

Sein Sohn Johann Anton schließlich diente unter Ferdinand III. Von diesem wurde er beauftragt, seine Wahl in Rom offiziell zu verkünden. Die dafür angefertigte goldene Kutsche, die sonst in Krumau zu sehen ist, gilt als Herzstück der Schau und ist bis 6. Oktober in der Schlosskirche zu bestaunen. „Wir sind den tschechischen Kollegen zu großem Dank für diese Leihgabe verpflichtet“, sagt Paul Schuster. „Auch sonst haben wir viele Stücke aus Krumau, wo sich das Eggenberger Erbe besser erhalten hat. Die gute Zusammenarbeit wollen wir auch in Zukunft pflegen.“