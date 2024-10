Barocke Eggenberger schlagen Brücken ins Heute

Ganz im barocken Sinn war das Schloss eine Bühne, und genau so wird es auch in der Steiermark Schau wieder in Erscheinung treten. Mit modernen Mitteln wie Film, Multimedia, interaktiven Stationen oder Hörspielen soll man in das Leben der Eggenberger eintauchen. Auch akustisch, spielt doch die Musik bei dieser Schau eine große Rolle. Mit der Styriarte und dem Kollektiv Art House hat man ideale Partner dafür gefunden.