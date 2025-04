Goldene Kutsche aus Krumau im Schloss Eggenberg

Naďa Goryczková, Generaldirektorin des tschechischen Nationalinstituts für Denkmalpflege, freut sich über diese Kooperation: „Die Ausleihe des goldenen Wagens für eine prestigeträchtige internationale Ausstellung in Schloss Eggenberg in Graz ist ein ganz besonderes Ereignis. Es ist das erste und wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass dieses einzigartige Barockdenkmal seine Heimat in Krumau für eine Weile verlässt und ein Nachbarland besucht, um das Erbe der Eggenberger in den Räumlichkeiten ihres ursprünglichen Familiensitzes zu repräsentieren.“