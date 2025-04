Kein echter Frieden mit Atomwaffen möglich

Tanaka war 13 Jahre alt, als am 9. August 1945 eine US-Atombombe die japanische Stadt Nagasaki traf. „Alles war zerstört. Und überall lagen – auch drei Tage nach der Detonation – tote oder schwerst verwundete Menschen auf dem Boden (...). All das hat sich in meinem Gedächtnis eingebrannt“, erinnerte er sich jetzt in einem Interview mit der Initiative „Gesichter der Demokratie“ zurück. Der Einsatz einer Atombombe sei für ihn auch im Krieg „ein Verbrechen“.