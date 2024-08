Dompfarrer Faber: „Nach morgen ist die Welt ärmer“

Faber begleitet nicht nur seinen letzten Weg

Zwar wird sich Toni Faber zwischenzeitlich kurz entschuldigen müssen, um eine Taufe zu halten, im Anschluss an die letzte Stadtrundfahrt des Verstorbenen – vorbei an der Staatsoper und Lugner City – wird er aber das katholische Requiem in der Kaasgrabenkirche leiten. Dort wird er auch predigen und als langer Freund der Familie ebenfalls beim anschließenden Zusammentreffen dabei sein, nachdem „Mörtel“ am Grinzinger Friedhof seine letzte Ruhestätte gefunden hat.