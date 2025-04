Erstaunliche DJ-Szene erstrahlt im Rampenlicht

David Sachon

In den vergangenen zehn Jahren hat David Sachon auf vielen Festivals wie etwa dem Electric Love Festival oder dem Echelon in Rosenheim gespielt. Der Lebensstil hat ihm irgendwann gesundheitlich zugesetzt, er litt unter anderem an Schlafmangel. Mittlerweile hält er sich die Wochenenden komplett frei. „Ich gönne mir bewusst Auszeiten, lebe gesund und bin viel in der Natur unterwegs.“ Die Szene habe sich im Laufe der vergangenen Jahre „sehr verändert“. „Will man als DJ professionell durchstarten, benötigt man mittlerweile drei Angestellte, die sich um die Nebengeräusche wie beispielsweise Social Media, Videographen und Co. kümmern. Das ist schon alles wirklich total verrückt.“