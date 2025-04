Sterben die Gartensiedlungen in der Donaustadt?

Ein Grund: Der Verkehr. 458 Kilometer Straßen ziehen sich durch den 22. Bezirk – von 2799 in ganz Wien. Mit 41 Autos kommen in dem Flächenbezirk natürlich mehr auf 100 Bewohner als in der ganzen Stadt (36). Mehr als 50.000 Menschen pendeln Tag für Tag aus anderen Gegenden zum Arbeiten in die Donaustadt, im Gegenzug müssen mehr als 75.000 die Donaustadt dafür verlassen. Wahlberechtigt sind in der Donaustadt übrigens besonders viele. Ob jene ihr Wahlrecht auch nutzen, bleibt jedoch ihnen überlassen.