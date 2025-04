Sicherheit dominiert Floridsdorfer Wahlkampf

Mit etwa 70 Prozent verfügt Floridsdorf über recht viele Wahlberechtigte, die am 27. April an die Urnen schreiten dürfen. Viele der Wahlberechtigten sind „Hackler“, nur 19,25 Prozent haben einen Uni-Abschluss in der Tasche. Dass Floridsdorf trotz reger Bautätigkeit sehr grün ist, liegt auf der Hand. 44% der Gesamtfläche sind Grünland und Gewässer – ein beträchtlicher Teil davon entfällt freilich auf die Donauzweige. Auf fünf Prozent der Fläche wird Wein angebaut, 108 Parks (Tendenz steigend) zieren den 21. Bezirk. In dem auch rund acht Prozent aller Wiener Hunde leben, die sich jedoch recht wenige Hundezonen im Stadtvergleich teilen müssen. 34 Prozent der Floridsdorferinnen und Floridsdorfer leben in einem der zahlreichen Gemeindebauten des Bezirks.