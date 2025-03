Ist in der Leopoldstadt bald alles auf Schiene?

Praterstraße und Venediger Au

Vieles konnte in der Legislaturperiode umgesetzt werden. Etwa die Umgestaltung der Praterstraße inklusive neuer Radwege, die Sporthalle in der Venediger Au oder der Bau der neuen Olly-Schwarz-Schule in der Krieau und des Gemeindebaus an der Ecke Dr.-Natterer-Gasse/Engerthstraße.