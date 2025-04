Streit eskaliert: Steirer schlägt Nachbarn nieder

Bei einem Mehrparteienhaus in Fohnsdorf (Bezirk Murtal) gerieten am Mittwoch gegen 19:30 Uhr ein 36-jähriger Mann und sein Nachbar (48) in einen heftigen Streit. Laut Polizei verpasste der 36-Jährige dem 48-Jährigen dabei einen Faustschlag, wodurch dieser zu Boden ging.