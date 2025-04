Milliarden-Liga ruht, doch unser Nachwuchs spielt!

Der ehemalige Absolvent des Stiftgymnasiums Kremsmünster meint durchaus selbstkritisch weiter: „Wir sollten uns aber nochmals ansehen, ob es sinnvoll ist, den Nachwuchs auch in Zukunft am Karfreitag spielen zu lassen.“ Dass an dem seit dem Vorjahr in OÖ überhaupt das runde Leder rollen darf, hat laut Oberndorfinger damit zu tun, dass in den Jahren davor viele Klubs den OÖFV um eine Aufhebung des Spielverbots gebeten hatten. Was laut dem OÖ-Liga-Vorsitzenden Stefan Reiter vor allem damit zu tun haben soll, dass die Spieler dann für den Rest des Osterwochenendes Fußball-frei haben.