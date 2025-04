„Dach-Haie“ schnappen als Kontrolleure nach Opfern

Durchaus verschieden große Betrugsszenarien

Es gibt Teams, die kleinere Reparaturen anbieten. Aber auch die großen Fische der Betrügerprofis stellen Angebote _ gleich für ganze Dächer. In der Folge ist es so, dass am Ende wesentlich mehr Geld als ausgemacht verlangt wird – mit fadenscheinigen Gründen. Viel öfter sind aber kleine „Dach-Haie“, wie sie im Gaunerjargon genannt werden, unterwegs. Ihre „Markenzeichen“: Nur kleine Reparaturen, gleich abkassieren und dann rasch Fersengeld geben. Der neueste Trick ist besonders fies: Seriös gekleidete Männer geben an, sie kämen von der Dachdecker-Innung und müssten eine Inspektion durchführen – wobei sie natürlich „kleine Schäden“ entdecken.