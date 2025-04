Putin lobt Musk als Pionier des Weltalls

Der Kreml nähert sich derzeit wieder an US-Präsident Donald Trump an. Musk hatte in der Vergangenheit oft die Ukraine kritisiert. So warf er im März dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor, einen „endlosen Krieg“ zu wollen. Der Krieg dauert bereits mehr als drei Jahre. Trump habe das Ziel, „den russisch-ukrainischen Krieg zu beenden und das Blutvergießen zu stoppen“, sagte das US-Außenministerium jüngst.