Geheime Gespräche von Musk und Putin aufgedeckt

Musk pumpt weitere Millionen in Trump-Kampagne

Stattdessen setzte er auf seiner Online-Plattform X, über die er regelmäßig rechtskonservative Positionen verbreitet, weitere Beiträge zur Unterstützung von Ex-Präsident Donald Trump ab. Zudem hat er in der ersten Oktoberhälfte weitere 44 Millionen Dollar an seine Pro-Donald-Trump-Gruppe „America PAC“ gespendet. Dies geht aus am Donnerstag veröffentlichten Bundesunterlagen hervor.