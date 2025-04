18. Geliebte von Mafiaboss Denaro festgenommen

Die italienische Polizei denkt, dass die Geliebten von Denaro seine wichtigsten Geheimnisse bis heute hüten. Der Mafiaboss ist am 25. September 2023 an Krebs gestorben. Erst kurz zuvor war er in einem Krankenhaus in Palermo festgenommen worden. „Der Krebs hat mich verraten“, sagte er damals. Reue zeigte er nicht. Denaro wurde unter anderem wegen seiner Beteiligung an Dutzenden von Morden verurteilt, darunter Bombenanschlägen.