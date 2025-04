Weißes Ballett, Freiburger Streich und ÖFB-Träume

Training unter Zidane und Streich

Philipp Lienhart ist mit 28 Jahren im perfekten Fußballer-Alter und hat bis dato von vielen Wegbegleitern profitieren können. Bei der zweiten Mannschaft von Real Madrid trainiert er unter Zinedine Zidane. „Dass er einer der besten war, hat man schon in dem ein oder anderen Trainingsspielchen gemerkt“, schmunzelt Lienhart. Ansonsten kann er sich an eine Ruhe ausstrahlenden Trainer mit Weltklasse-Format erinnern.



Christian Streich hat sich im Sommer aus dem Trainergeschäft zurückgezogen, Lienhart ist aber auch in den Genuss des Sympathieträgers der Breisgauer gekommen. „Er sagt was er sich denkt. Deshalb wird er auch so gemocht“, bringt der ÖFB-Teamverteidiger den Charakter des ehemaligen Trainers auf den Punkt.



Den gesamten Podcast mit weiteren Anekdoten können Sie sich hier (sowie auf Spotify) anhören.