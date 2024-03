„Kickl-Mikl-Pakt wurde in NÖ geschlossen“

Ein Jahr regiert Schwarz-Blau nun schon in Niederösterreich. Für Sven Hergovich ein Vorzeichen für die Nationalratswahl: „Der Kickl-Mikl-Pakt wurde in Niederösterreich geschlossen. Ich glaube, sowohl in der FPÖ als auch in der ÖVP gibt es starke Stimmen, die den Wunsch haben, das auf Bundesebene zu wiederholen“, ist sich SPÖ-Landesparteivorsitzender Sven Hergovich im krone.tv-Talk sicher.