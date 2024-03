Mehr Grün, stark rückgebaute Städte, ausgebaute Öffis und erträgliche Hitzesommer, weil Bäume Schatten spenden: „Es wird angenehmer werden zu Leben.“ Anschober unterstreicht in seinem Buch „Zurückholen der Zukunft“ nicht nur, wie die Anpassungen in unserer Gesellschaft aussehen, sondern auch, wie diese im Jahr 2040 dorthin gekommen ist - welche Schritte es dafür braucht. „Denn das alles ist ja nicht so einfach, wie wir merken. Die Wissenschaft sagt uns ja, wir müssen in diesem Jahrzehnt diese Klimawende voranbringen. Und gleichzeitig ist die Klimapolitik in einer sehr starken Krise. Viele Menschen resignieren, verdrängen, manche leugnen sogar. Und ein Gutteil der Politik macht seinen Job nicht. Deswegen habe ich dem sehr viel Platz gewidmet.“ Aber ein Umbau brauche Zeit. Deshalb sei es wichtig, ins Handeln zu kommen und einen positiven Blick in die Zukunft zu werfen.



„Rechte Parteien leben von Problemen“

Weniger optimistisch ist Anschober jedoch, wenn er auf die Nationalratswahl im Herbst angesprochen wird. „Ja, Wahlsiege rechter Parteien würde mich nicht optimistisch stimmen. Weil das zum Teil sehr populistische Parteien sind, die in Wirklichkeit keine Lösungen haben, weil sie ja von Problemen leben. Das ist die Tragödie.“