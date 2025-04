„Parallelgesellschaft hat hier nichts verloren“

Die Leiterin einer Wiener Pflichtschule beklagt in einem Video „immer mehr Herausforderungen im sozialen und disziplinären Bereich“ und ruft nach „mehr Schulsozialarbeitern und Unterstützungspersonal an den Standorten“.

Bettina Emmerling: Es wird definitiv mehr geben, aber vielleicht darf ich damit anfangen, dass ich froh bin um jeden Lehrer, jede Lehrerin, die diese Herausforderung annimmt. Das ist einfach der wichtigste Job, den wir in dieser Republik und in dieser Stadt haben. Uch weiß, dass die Herausforderungen groß sind: so viele ukrainische Kinder, die zu uns gekommen sind, und auch der Familiennachzug, der uns monatlich 400 neue Kinder ins Schulsystem gebracht hat, die keinerlei Deutscherfahrung haben, aber auch nicht wissen, wie sie einen Stift in der Hand halten sollen. Das sind wirklich Herausforderungen, und das hat sich die letzten Jahre extrem verschärft. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle. Zur Antwort: Wir haben es geschafft, in den letzten fünf Jahren sehr viel zu investieren in die Wiener Schulen, trotz dieser Herausforderungen. Mittlerweile hat etwa jede Pflichtschule in Wien ein Schulsekretariat. Das unterstützt auch die Lehrerinnen und Lehrer. Auch das psychosoziale Unterstützungspersonal ist im Aufbau begriffen. Mir ist wichtig, dass wir Lehrerinnen und Lehrer für das freispielen, wofür sie da sind: das Unterrichten und das Arbeiten mit den Kindern.