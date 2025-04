Starker Anstieg: 55 Tote im Vorjahr in den Bergen

Abschließend präsentierte die Bergrettung auch ihren neuen Landesleiter, der bei der Landesversammlung am Samstag in Wagrain gewählt wurde. Nach neun Jahren an der Spitze zieht sich der 73-jährige Laireiter zurück und übergibt an den bisherigen Stellvertreter Thomas Hauer aus Unken: Der Schuldirektor ist seit August 1992 Bergretter und war auch Leiter der Ortsstelle in Unken. Auch die Leitung der Geschäftsführung wird neu besetzt: Mit August geht Peter Gruber in den Ruhestand, der Flachgauer Manfred Grabner übernimmt. Zudem wurden langjährige Mitglieder und Funktionäre geehrt.