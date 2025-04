Erste FPÖ-Bürgermeisterin: „Kassasturz muss her“

Historisch: Die FPÖ stellt erstmals eine Bürgermeisterin in der Steiermark: Nationalratsabgeordnete Nicole Sunitsch konnte in St. Michael eine Einigung mit der ÖVP erzielen – am Montag wurde der Pakt im Blitzlichtgewitter unterzeichnet. Die erste Aktion: ein Kassasturz in der Gemeinde.