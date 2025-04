Fix: FPÖ stellt in St. Michael die Bürgermeisterin

Bereits vier FPÖ-Bürgermeister

Damit stehen mittlerweile vier FPÖ-Bürgermeistersitze in der Steiermark fest, neben St. Michael auch in St. Georgen am Kreischberg, Leibnitz und (als Halbzeitlösung) in Teufenbach-Katsch. Sehr gut sollen die Chancen auch in St. Peter am Kammersberg für Alexander Putzenbacher stehen, zumindest Teilzeitlösungen sind in Stadl-Predlitz und Schladming möglich. Schwieriger dürfte ein blauer Bürgermeister in Kalwang werden.