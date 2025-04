„Kurz die Welt retten“: Politiker als Actionhelden

TikTok-Video aus Oberwart

Erst vor Kurzem hat der enthusiastische TikTok-Auftritt des Bürgermeisters Georg Rosner (ÖVP) zur Belebung des Wochenmarktes in Oberwart für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Der Stadtchef hat das Marktereignis „aber so was von ,on fleek’ erklärt“, also „auf den Punkt gebracht“ – und zwar in der Sprache der Jugend, hieß es aus dem Rathaus als Reaktion auf kritische Stimmen.