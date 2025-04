Anstehen für Essen, Holz und ein Christkind im Mai

Vor 80 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Doch das Schweigen der Waffen bedeutet nicht das Ende der Not. Unzählige Tiroler Familien sind ausgebombt, die Nahrungsmittelversorgung bricht zusammen – vor allem in Städten. Mehr als 5000 Wohnungen sind in Innsbruck zerstört worden.