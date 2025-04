Schüler traten aktiv gegen Hass und Hetze auf

Sechs Schulklassen aus Oberösterreich setzten sich mittels kreativer Video-Beiträge kritisch mit dem Thema Nationalsozialismus auseinander. Ihr einhelliger Tenor: Aktiv gegen Hass und Hetze auftreten! So gestalteten die Jugendlichen einen Podcast, nahmen einen Rap auf, erzählten in einem Kurzvideo die Geschichte von der Auschwitz-Überlebenden Dita Kraus, in ihren eigenen Worten, interviewten Klassenkollegen, die als Flüchtlinge nach Österreich gekommen waren oder kreierten Plakate mit den Lebensgeschichten bekannter Persönlichkeiten wie Anne Frank und Martin Luther King. Dazu wurde ein ehemaliger Schüler interviewt, dessen Uroma in einem Konzentrationslager war: „Man kann stolz drauf sein, dass man eine Zeitzeugin in der Familie hat, weil man dadurch mehr aus der Vergangenheit erfährt“, so der Schüler.