Spielendes Kind (9) lief direkt vor Auto

Gegen 17.30 Uhr tollten mehrere Kinder im Garten eines Einfamilienhauses herum. Ganz ins Spiel versunken, rannte der 9-Jährige plötzlich auf die Gemeindestraße, noch dazu an einer Stelle, an welcher ein geparktes Auto die Sicht auf ihn verdeckte. Ein vorbeifahrender Pkw-Lenker passte zwar noch seine Geschwindigkeit an die unübersichtliche Lage an, hatte aber dennoch keine Chance mehr, rechtzeitig abzubremsen – der Bub wurde frontal vom Auto erfasst und auf den Asphalt geschleudert.