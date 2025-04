„Nur wenige sind auf Krisen wirklich vorbereitet“

Es sind ungemütliche Zeiten für den Kontinent Europa, gefühlt eingezwängt zwischen Wladimir Putins Krieg in der Ukraine und Donald Trumps Machtfantasien in Grönland. Die EU reagiert: Ende März hat die Kommission ihre „Preparedness Union Strategy“ präsentiert. Die EU-Haushalte sollten Vorräte an wichtigen Lebensmitteln oder Medikamenten für mindestens 72 Stunden zu Hause haben, hieß es.