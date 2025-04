Politik und Wirtschaft: Debatte um Sündenbock

Land kündigt schnelle und unbürokratische Unterstützung an

Landesrat Leonhard Schneemann machte sich Freitagfrüh vor Ort ein Bild. Er kündigte schnelle und unbürokratische Unterstützung seitens des Landes an. Gemeinsam mit AMS und Sozialpartnern wolle man Betroffene so schnell wie möglich wieder in den Arbeitsmarkt integrieren. Die Ursachen sieht der SPÖ-Landesrat in den Auswirkungen der internationalen Wirtschaftsflaute und der Konjunkturprobleme Österreichs.