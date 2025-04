„Der meistgeliebte und meistgehasste Politiker“

Außerdem war Kreisky damals der einzige Politiker, der es in großem Stil Juden aus der Sowjetunion ermöglichte, nach Israel auszuwandern – über ein eigens eingerichtetes Flüchtlingslager in Bad Schönau. Das führt in der Folge sogar dazu, dass palästinensische Terroristen in Marchegg jüdische Migranten und einen österreichischen Sicherheitsbeamten als Geiseln nahmen.