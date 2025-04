Beliebte Lieder erklingen vor dem Egger Marterl

Am Ostermontag ab 14.30 Uhr

Und auch heuer wird der Gretl-Komposch-Platz in Drobollach am Ostermontag (21. April, ab 14.30 Uhr) in eine Klangwolke gehüllt. „Wir werden wieder Lieder anstimmen, die jeder kennt. Seien es Lieder aus der Kindheit oder einfach bekannte Kompositionen von meiner Mutter und mir“, verrät Preissegger, welche wieder die Stimmgabel schwingen und den richtigen Ton angeben wird.