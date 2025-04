250.000 Bäume für die steirischen Wälder

Für die Österreichischen Bundesforste steht in nächster Zeit wieder die Aufforstung der Wälder am Programm. Dabei spielt vor allem die Widerstandsfähigkeit der Baumarten eine immer größere Rolle. Ein neuer Trick kommt auch in der Steiermark zum Einsatz: Schafwoll-Granulat im Kampf gegen Trockenheit.