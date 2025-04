Krebspatientin musste MRT-Untersuchung einklagen

In der Folge bemühte sich die Frau um die Erstattung der Kosten für die private MR-Untersuchung und blitzte bei der Österreichischen Gesundheitskasse ab. Nicht aber vorm Gericht, das ihr in vollem Umfang Recht gab. Der Versicherungsträger hätte die medizinische Versorgung sicherstellen müssen. Die vorgesehene Frist von längstens 20 Tagen in Fällen, die wie hier in der Überweisung nicht als „akut“ angegeben werden, sei der Klägerin nicht angeboten worden.