„Moon, der Panda“: Herzige Tierfreundschaft

Tian (Noé Liu Martane) zockt lieber Videospiele als zu lernen, was sich in seinen Noten widerspiegelt. Zur Strafe soll er die Ferien bei seiner Großmutter in den Bergen Chinas verbringen. Dort trifft er auf ein verlassenes Panda-Baby und erlebt mit „Moon“ die Freundschaft seines Lebens. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zur herzigen Tier-Story „Moon, der Panda“.