Bambi: Eine Lebensgeschichte aus dem Walde

Wildtiere als Schauspieler

Was wie ein Wunder wirkt, war das Ergebnis monatelanger Vorbereitung, viel Geduld und noch mehr Einfühlungsvermögen: Damit Reh, Krähe, Waschbär & Co. vor der Kamera so natürlich agieren konnten, wie es das Drehbuch verlangte, wurde auf jeglichen Zwang verzichtet. Stattdessen lautete das Credo: Ruhe, Respekt – und jede Menge Leckerli.