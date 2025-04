Autofahrer flüchtete nach Unfall mit Radler

Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr kam es in Bregenz zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 15-jähriger Jugendlicher war mit seinem Fahrrad auf der Mariahilfstraße in Richtung Volksschule Rieden unterwegs. Beim Überqueren des Schutzwegs zur Friedhofgasse wurde er plötzlich von einem stadteinwärts fahrenden Pkw am Hinterreifen touchiert, der Teenager stürzte auf die Straße.