Wilde Drohung: „Dich steche ich noch ab!“

In der Annahme, dass der 26-Jährige ein Messer bei sich hat, suchte das Opfer das Weite: „Er rief mir noch hinterher: Dich steche ich schon noch ab!“ Schließlich kam es noch zu einem Vorfall in einer Tankstelle in Lustenau, wo er jedoch Hausverbot hatte. Daraufhin ließ er der Leiterin ausrichten, dass er die Tankstelle mit einer Zigarette in die Luft sprengen werde, wenn sie das Hausverbot nicht aufhebt. In der Verhandlung am Dienstag bestätigte Gerichtspsychiater Reinhard Haller sein Gutachten, wonach der Betroffene unter einer schweren psychischen Störung leide und dieser bei den Taten nicht zurechnungsfähig war. Der Schöffensenat folgte der Empfehlung Hallers auf Einweisung des Betroffenen in ein forensisch-therapeutisches Zentrum.